關於中央有可能再度延長三級警戒至6月28日，是否會升級四級，新北市長侯友宜說，新北市疫情還在高峰期，今天從229例降到160例看起來有下降，還是要繼續努力下去。
新北市長侯友宜今（6日）主持防疫會議記者會表示，新北市疫情還在高峰期，採取很多低度活動方式，疫情還是控制到一定趨勢，趨勢並沒有往上上揚，只要控制趨勢加上市民配合，相信會往下降，只要持續低度活動過了端午節，大家持續篩檢把陽性個案抓出來就可以減少傳播鏈，要繼續努力。
(中時 )
關於中央有可能再度延長三級警戒至6月28日，是否會升級四級，新北市長侯友宜說，新北市疫情還在高峰期，今天從229例降到160例看起來有下降，還是要繼續努力下去。
新北市長侯友宜今（6日）主持防疫會議記者會表示，新北市疫情還在高峰期，採取很多低度活動方式，疫情還是控制到一定趨勢，趨勢並沒有往上上揚，只要控制趨勢加上市民配合，相信會往下降，只要持續低度活動過了端午節，大家持續篩檢把陽性個案抓出來就可以減少傳播鏈，要繼續努力。
(中時 )
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