日本與美國相繼贈送疫苗，徐榛蔚呼籲中央配發標準不能只考慮到雙北，各縣市皆有需求。（資料照／羅亦晽花蓮傳真）

嘉玲連兩日拜訪花蓮，端午連假將至，花蓮縣長徐榛蔚今以馬來西亞確診個案返鄉將病毒傳染給2千多人為例，懇求已訂車票的民眾趕緊退票。另外，日本與美國相繼贈送疫苗，她呼籲中央配發標準不能只考慮到雙北，各縣市皆有需求，盼中央能協助地方控制疫情沒有後顧之憂。

日本4日贈送124萬劑AZ疫苗，美國今也宣布將捐贈75萬劑疫苗，由於雙北目前已開放第一類到第三類人員接種，雙北以外的縣市仍然僅有第一類醫護人員能施打，許多非雙北的民眾紛紛認為中央配發疫苗比例似乎不太公平。

徐榛蔚表示，各縣市都有重災區，不只是一線醫護，防疫人員及警政都投入疫情防堵的工作，希望中央能看見地方中的地方，讓各縣市前三類皆可以在下次配發疫苗後順利接種，持續替地方控制疫情且無後顧之憂。

針對縣府採購疫苗部分，徐強調，已全權交由敏盛集團處理，目前正在備妥8大項資料，之後會再請他們提供採購時間表供民眾了解。

衛生局長朱家祥補充，依日本124萬劑疫苗，中央統計全台一到三類人員應該皆可以施打的到，不過還是再次懇請中央能將全國各縣市一到三類納入下次的配發標準，「不是只有雙北，各縣市都有熱區，都需要疫苗」。

另外，端午連假將至，據鐵路局數據，11至14日東線順行搭乘率高達22.58％、逆行則是23.24％，徐榛蔚表示，順行首2日與逆行末日比例很高，花蓮確診38例中大多因家族群聚而染疫，呼籲遠在外地的鄉親或者欲來觀光的遊客，這段期間應減少移動，待在所在的城市做好防疫為先，縣府則會極力替觀光業者爭取紓困補助，「疫情時間縮得越短，觀光的春天就會越近」。

針對，苗栗移工染疫風暴擴及到3個工廠，徐榛蔚表示，花蓮警方已製作各國語言的告示牌，陸續在縣內移工住所、易聚集場所等密集宣導，縣府明天起，也會前往雇用移工的工廠內，進行稽查與勸導。

(中時 )