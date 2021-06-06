美國參議員訪問團今(6)日旋風訪台3小時，宣布美國政府將捐贈台灣75萬劑新冠肺炎疫苗，引起各界關注。不過，中華戰略學會研究員張競指出，美日援助台灣疫苗本是正大光明的事情，但蔡政府刻意故弄玄虛，其實就是為了掩飾防疫政策的失敗，他並指出，台灣的疫苗並非是由美國直接贈與，而是要通過WHO的機制和其他國家一起分配。

《中天新聞》報導，張競表示，美國和日本援助台灣疫苗，是光明正大的事情，沒有任何秘密可言，只是需要修改很多商業契約，以及透過一些適當的管道，他還忍不住直言，「刻意去故弄玄虛，弄得神神秘秘，我們又不是要到哥倫比亞找毒梟買毒品，明明是一個光明正大的問題，卻要故弄玄虛，其實就是為了掩飾防疫政策的失敗」。

張競指出，美國的軍機雖然跟著參議員一起到來，但他提醒，美國這次來有宣布贈送給我們75萬劑疫苗，但這些疫苗還是要透過WHO的COVAX系統加以分配，而美國這次釋出的2500萬劑疫苗當中，有600萬劑是直接送給受贈國家，我們不在名單之內，「譬如韓國就是直接接受美國贈與，我們則是和其他亞洲國家一起分那700萬劑分配給亞洲國家的疫苗」。

最後，張競也說，WHO並沒有孤立台灣，WHO也是一直不斷幫助我們。此外，外交部也表示，台灣是第一個美方正式、明確宣布具體援贈疫苗數量的國家，外交部對此誠摯歡迎。

美日捐疫苗保密到家? 張競:掩飾防疫政策失敗

(中時新聞網)