34歲大陸女神楊冪是著名流量女王，擁有精緻五官和魔鬼身材，加上演出的戲劇都有高收視，讓她人氣居高不下，近日還在忙著拍攝《愛的二八定律》的她，被網友捕獲現身片場，穿著中空露臍裝展現好身材，連一旁男助理也忍不住多看幾眼。

有網友曝光楊冪片場生圖，寫下「老婆最近健身效果不錯，馬甲線真漂亮，自律的女人最美」，只見她穿著黑色短上衣搭白色長褲，大露纖細螞蟻腰，側面看上去相當單薄，不過馬甲線仍清晰可見。

楊冪中空裝洩超狂身材。(圖／翻攝自微博)

而在一旁幫忙開車門的男助理，也忍不住看了幾眼，不過粉絲除了讚嘆她的超狂身材，也提醒她不要再瘦了，希望她在自律之餘，也要多注重身體健康。其實，她之前也曾在酒店被網友捕獲，無濾鏡的鏡頭下，凹凸有致曲線一覽無遺，筆直「筷子腿」更是吸睛，讓人驚艷不已。

人氣超夯的楊冪，私下一舉一動都能成為話題，她也是廣告、代言爭相邀請的寵兒，敬業的她曾被女星沈夢辰爆料，在錄製真人秀《真正的男子漢2》時，正好是夏季最熱的時候，她們要拍攝拿槍射擊的環節，身上背著很多東西，又重又熱又累情況下，楊冪就中暑了。

但她不但沒休息，反而是吐完繼續拍攝，讓沈夢辰都直呼她太敬業，認為對方已經這麼火紅，卻還是這麼賣力，也讓她覺得自己更要努力了。

(中時新聞網)