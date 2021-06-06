做最適當部署！北市市場啟動身分證分流 柯文哲撂狠話：若擺爛做不到就休市

為防堵傳統市場成為破口，台北市長柯文哲今宣布實施身分證字號尾數分流採買，對此，基隆市長林右昌表示，「柯終於肯聽我的話」，把防疫破口補起來，如果有需要，基隆可以提供相關經驗給北市參考。

基隆市日前率先全國開出第一槍，只要傳統市場有確診者足跡，或具傳染疑慮，一律封閉，並於復市後實施相關配套措施，包括利用身分證尾數進行分流採買等，而柯文哲則於市場設置「市集即時影像監視器」，讓民眾自行判斷，但今天政策急轉彎，突宣布成效不佳，改動用警力管制。

林右昌指出，看到柯文哲今天終於下令要管制傳統市場人流，他很高興「柯文哲終於肯聽我的話」，把最大的防疫破口補起來，雖然慢了一個禮拜，不過亡羊補牢比什麼都不做還要好。

林右昌提及，他經常會去菜市場買菜，所以對菜市場的狀況可能比較了解，也比較有經驗，如果有必要的話，市府可以提供這些經驗，給台北市參考。

林右昌認為，防疫務實有效就是王道，不重蹈覆轍、也不要死要面子，因此，這一陣子，只要跟公衛有關的問題，他都會打電話請教高雄市長陳其邁，若與醫療有關會參考柯文哲的做法，至於警政、治安相關議題則會向新北市長侯友宜學習。

林右昌說，他不會因為柯文哲有時候會罵民進黨，就看不到柯的優點，如果別人有做的好的地方就應該要學，若別人有犯錯就要記取教訓，不要再犯同樣的錯，更不用再多走冤枉路。

(中時 )