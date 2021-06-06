蘇貞昌稱「早已編40億預算」全民免費打 柯文哲挨批收割曝真相：這時還要搶功很奇怪

台北市長柯文哲昨宣布，台北市民施打疫苗免費，府院不滿上週才通過的相關疫苗預算被柯文哲收割，連夜搶發新聞稿澄清。對此，柯文哲今再酸，中央稱編預算也沒送公文來，我們也不知道，強調把事情做好就好，「這時候還要搶功很奇怪」。

柯文哲昨在記者會宣布，北市府規畫讓民眾免費接種疫苗，但中央也隨即稱已編列40億元補助醫療院所，可讓接種疫苗的民眾免掛號費，並非僅台北市才能免掛號費，遭網友質疑柯文哲收割。

柯文哲表示，中央編預算沒有公文給地方，自己也不知情，但預算編列一回事，政治核心是執行率，中央從昨至今變來變去，而在台北市，不管公費還是以後自費，不分身份別，通通免費。

柯文哲指出，北市策略就是，只要台北市民不管現在未來，就是不收錢，會有政策是因為，自己到第一線實際視察打疫苗狀況，發現這樣實施免費制，將人頭費給施打單位，可以簡化行政程序，加速流程，也減少市民負擔。

柯話鋒一轉酸中央，在這時候把事情做好就好，到這時候還要去搶功，我覺得很奇怪，中央說全台都不用錢，他「樂觀其成」。

(中時 )