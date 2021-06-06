今天大聯盟場上大都會以4：0擊退教士，這場比賽大都會派出王牌先發投手狄葛朗(Jacob deGrom)上場投球，他不負眾望拿下勝利，他今天主投7局被敲3安打無失分，送出11次三振1次保送，自責分率繼續下降到可怕的0.62，傲視全大聯盟先發投手，而本季至今他拿下5勝2敗，總計58局投球能飆出93次三振，每局被上壘率僅0.57，堪稱本季大聯盟最強先發投手。

Jacob deGrom has an 0.62 ERA through 9 starts this season.



That’s the lowest ERA by any pitcher through his 1st 9 starts of a season since ER became official in both leagues in 1913 (min 40 IP). — Sarah Langs (@SlangsOnSports) June 6, 2021

Thanks to his 9th of 11 so far tonight vs the Padres, Jacob deGrom (still only in his 8th MLB season) has passed Sid Fernandez's 1449 for the 4th most career strikeouts in @Mets franchise history. He now trails only Tom Seaver (2541), Dwight Gooden (1875) and Jerry Koosman (1799) pic.twitter.com/CzyWkdo1Oo — StatsCentre (@StatsCentre) June 6, 2021

今天這一戰他也創下多項鬼神紀錄，生涯第1452次三振次數超越費南德茲(Sid Fernandez)爬上大都會史上第4，連9場先發失分都未超過1分自責，與高斯曼(Kevin Gausman)追平高懸52年大聯盟紀錄。全場飆出33顆以上100英里速球，寫下投球追蹤系統自2008年以來最多一次，他現在幾乎每投一場好球就能創下多項大聯盟紀錄。

Jacob deGrom's ERA is down to 0.62.



He just keeps on rolling. pic.twitter.com/vtWqlp5Edy — MLB (@MLB) June 6, 2021

Jacob deGrom and Kevin Gausman are both making history 🔥



They have now pitched nine straight games allowing 1 ER or fewer, tied for the longest streak in a season since 1969.



H/T @ESPNStatsInfo pic.twitter.com/lwjqsinyyV — The Athletic (@TheAthletic) June 6, 2021

另外他本季至今9場先發自責分率僅0.62，是自1913年大聯盟開始計算自責分率，前9場至少投滿40局以上最佳成績，而上一場時他才剛創下一項歷史紀錄，對響尾蛇他6局無失分，首局10顆速球全超過160公里，整場比賽直球均速超過100英里(約161公里)，這是聯盟史上首度有先發投手投至少2局，整場直球均速超過100英里。

Jacob deGrom has now thrown 57 pitches at 100.0+ mph in the 1st inning since the start of last season



Nobody else has more than 8 first-inning 100.0+ mph pitches in that span (Sixto Sánchez) — Sarah Langs (@SlangsOnSports) June 6, 2021

而今天大都會打線也不再漏氣，讓狄葛朗暫時撇開「悲情賽揚」稱號，比賽到了第5局帕拉薩(Jose Peraza)和林鐸(Francisco Lindor)各轟出一發全壘打，讓球隊以2：0領先，畢拉(Jonathan Villar)在第6局繼續得分來到3：0，到了第9局皮拉(Kevin Pillar)追加保險分讓比數擴大到4：0，終場大都會就以漂亮的比數獲勝，剩下投手也都沒有失分，本場比賽堪稱完美。

(中時新聞網)