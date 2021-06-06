今天大聯盟場上大都會以4：0擊退教士，這場比賽大都會派出王牌先發投手狄葛朗(Jacob deGrom)上場投球，他不負眾望拿下勝利，他今天主投7局被敲3安打無失分，送出11次三振1次保送，自責分率繼續下降到可怕的0.62，傲視全大聯盟先發投手，而本季至今他拿下5勝2敗，總計58局投球能飆出93次三振，每局被上壘率僅0.57，堪稱本季大聯盟最強先發投手。
今天這一戰他也創下多項鬼神紀錄，生涯第1452次三振次數超越費南德茲(Sid Fernandez)爬上大都會史上第4，連9場先發失分都未超過1分自責，與高斯曼(Kevin Gausman)追平高懸52年大聯盟紀錄。全場飆出33顆以上100英里速球，寫下投球追蹤系統自2008年以來最多一次，他現在幾乎每投一場好球就能創下多項大聯盟紀錄。
另外他本季至今9場先發自責分率僅0.62，是自1913年大聯盟開始計算自責分率，前9場至少投滿40局以上最佳成績，而上一場時他才剛創下一項歷史紀錄，對響尾蛇他6局無失分，首局10顆速球全超過160公里，整場比賽直球均速超過100英里(約161公里)，這是聯盟史上首度有先發投手投至少2局，整場直球均速超過100英里。
而今天大都會打線也不再漏氣，讓狄葛朗暫時撇開「悲情賽揚」稱號，比賽到了第5局帕拉薩(Jose Peraza)和林鐸(Francisco Lindor)各轟出一發全壘打，讓球隊以2：0領先，畢拉(Jonathan Villar)在第6局繼續得分來到3：0，到了第9局皮拉(Kevin Pillar)追加保險分讓比數擴大到4：0，終場大都會就以漂亮的比數獲勝，剩下投手也都沒有失分，本場比賽堪稱完美。
(中時新聞網)
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