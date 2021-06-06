國內本土疫情延燒，疫苗卻仍短缺，政府採購疫苗的進度備受爭議。蔡政府近來的表現究竟如何？政大公布一份最新民調顯示，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌的不滿意度都大於滿意度，兩人的不滿意度高達6成。

政大6日公布蔡總統和蘇揆的最新民調，據《風傳媒》報導，該民調分為封閉樣本及開放樣本2種，在封閉樣本中，蔡英文的滿意度為39.5%、不滿意度為60.5%；而在開放樣本，蔡英文滿意度為41.7%、不滿意度58.4%。而行政院長蘇貞昌，在封閉樣本，滿意度為35.6%、不滿意度64.4%；而在開放樣本，蘇貞昌滿意度為35.7%、不滿意度64.3%。

從民調可見，蔡總統和行政院長蘇貞昌的不滿意度都大於滿意度，在封閉樣本及開放樣本2種方法所做的民調，結果非常接近。

另外，該民調也針對政府採購疫苗的滿意度進行調查，結果顯示，在封閉樣本，有31.7%的人表示滿意、68.3%表示不滿意；而在開放樣本，31.3%表示滿意、68.6%表示不滿意。

該民調是由政治大學選舉研究中心線上調查實驗室執行，並以LimeSurvey網路民意調查系統進行訪問，使用封閉樣本及開放樣本2種研究方法。封閉樣本：受訪對象來自政大選研中心歷次電訪彙集的受訪者資料庫，調查對象為20歲以上成年人，調查時間為5月28日晚間6點至5月31日晚間6點，共計發出1萬1091筆問卷，完整填答者1104份。開放樣本：調查對象為18歲以上成年人，將連結放置於政大選研之友會臉書粉專，供受訪者自願參與填答，調查時間5月28日晚間6點至5月31日晚間6點，有效樣本2089份。

蘇稱「早已編40億預算」全民免費打 柯：這時還要搶功很奇怪

(中時新聞網)