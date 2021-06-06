由大陸工信部主導成立的IMT-2030（6G）推進組今（6）日發布《6G總體願景與潛在關鍵技術白皮書》。預計2025年後，3GPP國際標準組織將啟動6G國際技術標準研製，2030年6G將啟動商用。

《白皮書》指出，6G將在5G基礎上從服務於人、人與物，進一步拓展到支撐智慧體的高效互聯，實現由萬物互聯到萬物智聯的躍遷，最終助力人類社會實現「萬物智聯、數字孿生」美好願景。

未來6G業務將呈現沉浸化、智慧化、全域化等發展趨勢，形成的沉浸式雲XR、全息通信、感官互聯、智慧交互、通信感知、普惠智慧、數位孿生、全域覆蓋等八大業務應用，描繪未來豐富多彩的社會生活場景。

《白皮書》還提出新物理維度無線傳輸技術、新型頻譜使用技術、通信感知一體化技術等新型無線技術，算力感知網路、星地一體融合組網等6G十大潛在關鍵技術方向。

IMT-2030（6G）推進組認為，未來6G網路仍將以地面蜂窩網路為基礎，衛星、無人機、空中平台等多種非地面通信將在實現空天地一體化無縫覆蓋方面發揮重要作用。

(旺報 )