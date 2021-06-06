桃園區公所再添1確診，累積達4員工確診，市長鄭文燦不諱言該員工是一採陰後轉陽，但強調增加匡列隔離的12名同事和親友，採檢都是陰性，目前沒有擴大的風險。另外楊梅95歲老翁由6名兒女返家輪流照顧，因新北大女兒染疫而全家輪流中，老翁周五往生後，第6位兒女也確診，市府再度呼籲家庭感染預防非常重要。

桃園6日新增14確診，其中桃園區公所繼上月25日爆發1主管、檔案室2員工確診後，再添1確診（案10864），鄭文燦說，該員工第一次採檢是陰性，之後出現症狀採檢確定陽性，傳播途徑有待疫調確認，昨即匡列12名同事、家人隔離採檢，目前都是陰性。

據悉該員工周一、二還有上班，因身體不適請假到醫院採檢治療而確診，桃園區公所區長陳玉明指出，該員工並未在第一線為民服務，屬於文書作業文員，同課室6員工和1駐衛警都居家隔離、改採居家辦公，並啟動分組辦公調整，由B組4人補足A組人力，維持服務不中斷。

衛生局長王文彥則指出，桃園累計確診596人，逾半數都是家庭感染，像是6日新增的（案11094），是因95歲的楊梅老翁（案6536）有高血壓、高血脂和心臟病等慢性病史，由6名兒女輪流照顧，住新北的女兒確診後被匡列採檢，而老翁5月27日確診、隔天即死亡，其他兒女（案7662、案7663、案7664、案7665）陸續確診，最後一名兒女也於6日染疫。

王文彥再度喊話，家庭感染預防非常重要，尤其下周就是端午節，過去佳節常有家庭團聚的情形，呼籲嚴防群聚效應，若同住家庭間真的要聊天又戴不住口罩，小撇步是一定要打開窗戶、開啟電風扇，強調此法有實證，至少可以減少一些危險因子。

鄭文燦也說，6月14日就是端午節，這一次端午節一定要減少群聚、減少外出、減少活動，「簡單的幸福最好！」，希望每一個家庭減少家庭之間的聚會，如果有在外地工作或者求學的孩子，可以留在當地、留在宿舍，如果大家搶搭大眾運輸工具，不管是台鐵或高鐵，都容易產生群聚，所以這一段時間用視訊或電話問候是最安全的，在端午連假前要特別再一次呼籲，端午節不活動、留在家裡，是一個最好的簡單幸福。

(中時 )