英國女星娜塔莉伊曼紐(Nathalie Emmanuel)演出HBO神劇《冰與火之歌：權力遊戲》一戰成名，之後陸續接演《玩命關頭》系列電影、《移動迷宮》系列電影等，在全球大開知名度，但成名作《冰與火之歌》也造就她的惡夢，原因是她在劇中為藝術犧牲上空出鏡，之後要她脫的要求不斷，讓娜塔莉在受訪時直言：「我在那部戲有脫，不代表我每部戲都有必要脫」，覺得不堪其擾。

據《紐約時報》報導，娜塔莉伊曼紐近來作客Podcast節目「Make It Reign」，聊起拍攝《冰與火之歌：權力遊戲》的種種，提到了跟該劇多數女星一樣，為角色奉獻輕解羅衫露點後，竟造成嚴重後果，娜塔莉表示在那之後，似乎外界都誤以為「娜塔莉伊曼紐很願意脫」，因此後續接戲出現許多裸露要求，老闆們也都希望她能脫，拍攝大尺度橋段。

娜塔莉強調，如果真的為了角色、場景需求，她是可以配合裸露的，但無奈表示：「有些人就是不懂，我在這部戲脫了，不代表每部戲都適用」，而她也知道在《冰與火之歌》之後，一定會有人來挑戰她的尺度，而她會清楚表態這樣裸露讓她不舒服，「我只接受符合這角色需求的範圍」。

她坦言，通常如果這方面跟劇組意見相左，十有八九會申訴成功，雙方能找到彼此都滿意的方法，但如果對方堅持「我們就要裸到這種程度」，娜塔莉會強硬回絕，直言自己不覺得該脫成這樣，如果還是僵持不下，「那就算了」。

(中時新聞網)