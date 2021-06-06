中華體操隊暌違半個世紀多再度取得男子成隊4席奧運參賽資格，經過3次選拔賽，最終由游朝偉、蕭佑然加入保障名額的李智凱、唐嘉鴻，成隊名單確定。

東京奧運倒數將近一個半月，為了選出包括保障名額的李智凱、唐嘉鴻最後4位代表國家參加東京奧運的體操男將，中華民國體操協會陸續進行了三次選拔賽，6月5日是最後一次選拔，選手成績從三次決選中擇優，以三次各單項高分為基準分，選出最後2個名額。

根據體操協會公布的成績，游朝偉三項41.299分，符合選拔辦法15的超過41.000分，蕭佑然則是三場全能擇優加總為82.775分，符合選拔辦法3的超過82.000分，因此由這兩位好手獲得資格。

中華體操隊除了男子成隊4席，還有今年升上大學的女將丁華恬，取得個人全能東京奧運參賽席次，因此一共有5位體操好手要前進東京，由於國內新冠肺炎疫情從5月中開始變得嚴峻，選手們都留在國家運動訓練中心專心備戰，也在體育署、國訓中心的協助下施打疫苗，努力做好準備，希望在正式奧運舞台傳回捷報。

(中時 )