端午節連假將屆，為避免人潮移動造成防疫破口，台中市長盧秀燕呼籲，落實「3個減少」，減少移動、減少接觸、減少互訪。盧表示，近日聽一些媽媽們說，「希望孩子減少移動落實防疫」，她傳達媽媽們的意見、聽媽媽的話，保護自己也保護家人，就是孝順、就是愛。

盧秀燕表示，端午連假將至，不少民眾購買車票想要返鄉，因防疫期間，很多媽媽跟她一樣，擔心出現防疫破口，呼籲民眾落實「3個減少」，1、「減少移動」，避免跨縣市移動，2、「減少接觸」，保持社交距離，3、「減少互訪」；籲大家宅在家，透過視訊過節，保護自己也守護家人。

盧秀燕指出，她邀市民集氣祈禱，這波梅雨能夠下好下對，願望成真，水庫有所進帳。經濟部長王美花6日打電話向她說，台中供5停2限水措施已經解除，她也祝福王美花早日解除隔離、保持健康。

盧秀燕說，這波限水喚醒大家對水資源的省思，希望大家持續落實節約用水。前幾天雨水雖讓水庫有所進帳，不過也造成一些零星積水與災情，例如東勢、新社、太平、后里等地區，出現樹倒塌或土石崩落，造成部分道路無法通行，她要感謝市府同仁不眠不休，全力以赴搶修排除障礙。

(中時 )