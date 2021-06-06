新冠肺炎疫情急升溫，全國第三級警戒延長至6月14日，台北市長柯文哲認為6月14日目前不太可能解封，學校停課應繼續下去，目前地方仍在等教育部通令。

全國各級學校停課，期末考怎麼處理讓不少教師傷透腦筋，柯文哲表示，實體考試既然已經停課，要舉辦考試有困難，至於線上考試，北市會授權各個學校自行決定，日後應對線上考試會有明確規定。

至於是否繼續停課，柯文哲說，這已經是全國問題，應當給教育部決定，做相對應配合，依我看6月14日目前不太可能解封，所以應該會繼續停課下去，至於怎麼做，看教育部怎麼通令。

柯文哲認為，上一波疫情跟母親節人流有關係，自己看北市每天救護車使用量、防疫旅館和專責病房空床數，就知道現階段北市疫情已有壓制，但下一步就是慢慢將疫情撲滅、處理，若又開始增加人流，疫情隨時會增加。

柯文哲強調，目前用必要手段來維持三級管制，要民眾乖乖待在家，但不是要民眾在家開party群聚等，「做疫調發現好幾個疫情是打麻將來的」。

(中時 )