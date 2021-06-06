做最適當部署！北市市場啟動身分證分流 柯文哲撂狠話：若擺爛做不到就休市

台北市長柯文哲6日宣布公有市場、攤販集中場、超市及大賣場，從現在起採取身分證單雙號分流制，平日是勸導，周末強制執行，但平日若人太多也還是會管，周六只有身分證偶數可去、周日則是奇數，若有不配合的市場在擺爛，就罰休市1至3天，不服從員警管制的民眾，就罰3000元至1萬5000元。

柯說，他今早去濱江市場，認為政治還是要考慮成本效率，若民眾自己可處理，就無需政府干預，但市場周末卻仍人滿為患，平日周一至周五還好，大家會控制，但他實在不希望增加警察、市場處、自治會的壓力，所以才架設監視器，原則上應自主管理。

柯說，人力要用在刀口上，大家一周上市場買菜2次就好，周一至周五是勸導，但人太多還是會管制，只是他不希望什麼都要政府管，他不贊成超前部署，應是要最適當部署，目前假日先強制拉管制線，執政適當就好，若管制後，市場還做不好、擺爛，那就處罰休市1 至3天，不服從警察管制的人，就罰3000元至1萬5000元。

「出門都要帶身分證！」柯還說，他看大家好像不習慣拿菜籃車，都用手提，鼓勵大家用菜車，少去多買，一次買多一點。

產發局長林崇傑則呼籲民眾，依「單號135消費、雙號246消費」之原則，每周一（傳統市場大多休市）、三、五、日由身分證尾數為單號1、3、5、7、9的民眾進場採買，每周二、四、六由身分證尾數雙號2、4、6、8、0採買，藉此分散人潮，降低群聚傳染風險。

(中時 )