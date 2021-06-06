本土疫情持續延燒，全台三級警戒仍未解除，不少店家都因此受到嚴重衝擊，像是彰化老字號江浙菜「霖園餐館」無預警歇業頂讓，而板橋知名人氣小吃店「油庫口蚵仔麵線」漢生分店也決定結束營業，讓不少饕客都感到相當惋惜。

「油庫口蚵仔麵線」是不少吃貨必知美食名店，至今開業超過30年，在板橋共有2間店，分別為文化路總店和漢生分店，每到用餐時間店外總是大排長龍，然而最近因為受到新冠肺炎疫情的影響，漢生分店如今已拉下鐵門，上方貼著一張「結束營業公告」，寫著：「非常感謝您10年來的惠顧，很遺憾因疫情影響營收，將在6月5日結束營業」。

不過位於文化路的總店將會繼續營業，想品嘗「油庫口蚵仔麵線」的客人還是可以到總店消費。但突如其來的暫停營業消息還是讓不少饕客都備感震驚，紛紛留言：「沒想到連油庫口都頂不住了」、「完了…餐飲業怎麼撐啊」、「好可惜，這裡超方便的說」、「這間生意超好的都倒了，那其它的不就更慘了」、「餐飲業真的是受災嚴重啊」。

據悉，「油庫口蚵仔麵線」主打「麵線+香腸」，麵線清爽的口味可以讓人品嘗到湯頭的鮮甜，再加上讓許多人讚不絕口的香腸配大蒜，是不少饕客心目中吃過一次就難以忘懷的美味。

(中時新聞網)