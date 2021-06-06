新冠肺炎疫情止不住，傳出中央流行疫情指揮中心擬將3級警戒再延長至28日，地方已有各階層大喊吃不消的聲音，旅宿業嘆損失無法由紓困政策彌補，商圈怕引起倒店潮，學校老師擔心網路教學效果差，家長抱怨無力一直工作與照顧小孩兩頭燒。

台灣這波新冠肺炎疫情又急又猛，全民進入3級警戒半個多月還看不到回穩，除了遵守防疫躲在家，都在觀望何時解禁，眼見警戒期限14日快到，傳出政府有意再延長，各階層都發出抱怨聲。

全台這波警戒影響最大就是拚「現金流」的生意人，警戒期還橫跨3大節日之一的端午節，業者損失苦不堪言。

海安商圈發展協會榮譽理事長黃睿勳表示，海安商圈停業的商店已超過6成，有些餐廳業者轉作外帶服務，營業額都不高，3級警戒再延長下去，恐怕會有倒店潮，希望政府快刀斬亂麻，盡快進口疫苗解決燃眉之急。

觀旅業位在疫情海嘯第一排，台南市民宿協會理事長柯凱文表示，台南市每家民宿業者平均損失數十萬，政府對每家民宿業者發5萬元紓困金，台南市政府再補貼2萬元，但對業者來說仍不夠，業者指望的紓困貸款也不好貸，銀行對沒有營業登記、沒有營運報表的民宿業，貸款意願不高。

柯凱文表示，去年因為疫情無法出國，國旅大爆發，6月初就有大學生畢業旅遊潮，加上端午節連假，今年這些暑假前商機全數落空，民宿入住率持續掛零，業者都在苦撐。

不只店家哀號，教育界也發聲抱怨，若3級警戒延長至28日，幾乎等於直接放暑假，雖然學校「停課不停學」，有老師認為遠距教學導師難以掌控，孩子學習狀況不佳。有的家長抱怨孩子在家管不動，網路上課卻偷打電玩，希望快點回校復學。

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(中時 )