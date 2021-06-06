本土疫情持續炸鍋，國外相關新冠肺炎研究不可不知，南非一名36歲HIV女性感染者確診後，染疫的216天期間，病毒在體內竟變異高達32次，包含E484K突變、N510Y突變等，現階段雖尚未有證據能證明HIV感染者是否會造成新冠肺炎病毒發展更加複雜，也未知其身上的變異病毒株會不會傳染他人，但該確診女患者的病例仍引發各界關注。

根據商業內幕引述的論文進行內容報導指出，住南非的一名36歲HIV女性感染者，染疫216天期間，醫師一直無法使用抗反轉錄病毒療法，以控制其體內病毒載量，檢測持續呈陽性，不過她確診後，曾入院接受治療9天，病況從未轉成重症，唯獨體內新冠病毒發生13次與關鍵刺突蛋白有關的基因變異，以及19種可能改變病毒行為的基因變異，範圍涵蓋E484K突變、N510Y突變等。

對此，夸祖魯-納塔爾大學遺傳學家奧利維亞（Tulio de Oliveira）進一步說明，假如類似個案陸續出現，意味一種可能，即HIV感染者體內病毒存在時間長，可能導致新冠病毒產生變異，但報導也強調，目前還是沒有證據顯示，HIV感染者可能使新冠肺炎疫情發展變得更加複雜，後續仍有待研究結果出爐。

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