約500萬人口的紐西蘭目前有超過23萬人已經完整接種新冠疫苗。

外媒相繼報導、分析台灣新冠疫情反撲，希望以曾經的防疫模範生作為借鏡，目前全球防疫排名第一的紐西蘭還有疫苗接種率不高等防疫不足的地方，當地專家甚至指出，紐國防線比台灣還脆弱，呼籲一定要好好關注台灣的經驗。

紐西蘭一直以來控制新冠疫情得當，除了2020年春天疫情首度爆發時，曾出現單日新增將近百例的狀況，一個月後疫情很快就控制下來，過去一年多來，除了3日新增超過20例以外，至今多數時間都維持2位數以內低確診的情形，5月更重新榮登彭博新冠防疫韌性排名冠軍寶座。

不過紐西蘭新聞網站Newshub日前報導，奧克蘭大學（Auckland University）醫學院教授戈爾曼（Des Gorman）指出，紐西蘭和台灣一樣都有個致命傷，就是疫苗接種率太低。

他說這些透過隔離、封城途徑控制好疫情的國家現在都面臨真正問題，就是重新融入、恢復經濟及生活，他分析台灣的狀況是疫調、邊境控管都做得非常好，「但是沒有達到他們需要的疫苗接種程度」，他指出紐西蘭完整接種疫苗的人口佔比仍是個位數，呼籲必須關注台灣這波疫情爆發。

根據英國《金融時報》（Financial Times）疫苗追蹤數據，目前每100人中，台灣接種了3.1劑疫苗，紐西蘭則為13.86劑，不過完整接種疫苗的人口比例僅佔4.8%。

此外，紐西蘭似乎也和台灣一樣，需要擔心疫苗供應問題，台灣一共向國際自行採購的2,000萬劑疫苗中，目前已經到貨約87萬劑，人口約500萬人的紐西蘭則向輝瑞採購1,000萬劑疫苗，足夠所有國民接種2劑疫苗，截至5月底，紐國已經到貨約100萬劑BNT疫苗，根據當地最大新聞網站stuff.co.nz報導，目前紐國庫存約剩下30萬劑疫苗，輝瑞每周可送達約6.1萬劑疫苗，若按照現行每周施打10萬劑疫苗的速度來看，7月中下旬紐西蘭就會面臨無疫苗可打的窘境。

戈爾曼指出，紐西蘭疫苗接種計畫還有一條漫漫長路要走，他認為，紐國政府期望在年底前盡可能讓愈多人接種疫苗的目標「100%」不可能達成。

他說未來台灣和紐西蘭仍要非常仰賴隔離、疫調、病毒檢測等策略，不過他強調，台、紐的不同之處在於台灣管理疫情爆發的方式更有效率，「我們應該看看台灣，而且我們應該感到害怕，因為這顯示直到社區都免疫之前，我們有多麼脆弱。」

「我們甚至比台灣更脆弱，不只是還沒打疫苗，邊境管理也很鬆懈，更令人憂心的是，我們的疫調極度不適當」，戈爾曼說，他認為紐西蘭就只是在祈禱像以前一樣「幸運」。

紐西蘭奧塔戈大學（University of Otago）流行病學家貝克（Michael Baker）指出，紐西蘭從台灣學到的最大教訓是要持續專注在有效地管理邊境，並且找出、關閉脆弱區域，他說這部份仍是紐西蘭脆弱的領域。

(中時新聞網)