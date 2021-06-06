蘇貞昌稱「早已編40億預算」全民免費打 柯文哲挨批收割曝真相：這時還要搶功很奇怪

台北市長柯文哲昨(5)日宣布，台北市民施打疫苗免費，但府院不滿上週才通過的相關疫苗預算被柯文哲收割，連夜搶發新聞稿澄清。對此，資深媒體人羅友志直言，蔡英文總統的作法很幼稚，根本是非典型政治判斷，並指蔡英文對於民調被柯文哲超車感到不安，才發動網軍，只怕落後柯文哲。

《中天新聞》報導，羅友志表示，明明是國民黨的版本，卻變成跟蔡英文柯文哲之間的事，柯文哲先提出來台北市民打疫苗免費，且不用掛號費，沒多久總統府和行政院就趕快發哏圖，說他們早就編預算，是他們先的，「蔡總統一天到晚跟別人講是我先的，有沒有覺得像小孩子的那種做法？每次跟大人說，是我先發現的，要搶糖吃，這種心虛、幼稚的想法，根本是非典型政治判斷」。

羅友志指出，現在可以感覺到，蔡英文的焦慮，以及在所有民調被柯文哲超車的不安感，所以她才趕快發動所有人，按照以前的模式，網軍側翼大量出動，所有民進黨側翼和黨部的人，各司其職，只為了爭先恐後，怕落後柯文哲。

此外，針對此事柯文哲今(6)日也再度開酸，「在這時候把事情做好就好，到這時候還要去搶功，我覺得很奇怪」，中央說全台都不用錢，他樂觀其成。同時，他也指出，台北市策略就是，只要台北市民不管現在未來，就是不收錢，會有政策是因為，自己到第一線實際視察打疫苗狀況，發現這樣實施免費制，將人頭費給施打單位，可以簡化行政程序，加速流程，也減少市民負擔。

蘇稱「早已編40億預算」全民免費打 柯：這時還要搶功很奇怪

(中時新聞網)