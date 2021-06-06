WFH不會影響女孩愛美的心，在家依然還是不會停止下單的手指，尤其是近期各家品牌紛紛推出限量聯名美妝，讓人一看就好想要擁有。包含庫伊拉限量聯名彩妝、101忠狗聯名彩妝，韓國潮牌Brunch Brother、BIGWAVECOLLECTIVE也與蘭芝合作推出聯名包裝，還有圈粉無數的Hello Kitty也與薇佳洗面乳聯名合作，讓人不禁陷入選擇障礙，每個都想要入手。

▍1.M·A·C限量庫伊拉系列聯名彩妝

由奧斯卡金像獎得主艾瑪史東(Emma Stone)主演的迪士尼全新真人電影《時尚惡女：庫伊拉》，帶來全新的反叛酷帥風格，時尚惡女形象即將席捲全台。

庫伊拉限量版霧幻性感唇膏、庫伊拉限量版超霧感唇釉。（圖／品牌提供）

庫伊拉限量版8色眼影盤。（圖／品牌提供）

進入迪士尼庫伊拉的反叛世界，全新庫伊拉限量系列，從眼妝、唇彩到肌膚，創作概念皆啟發自真人版電影《時尚惡女：庫伊拉》，充滿龐克搖滾的紅黑色調搭配高級金屬色調，完美詮釋屬於1970年代的反叛不羈與龐克時尚，釋放你的叛逆搖滾魂。

本次庫伊拉系列聯名彩妝創作概念皆啟發自迪士尼真人版電影《時尚惡女：庫伊拉》。（圖／品牌提供）

▍2.FreshO2迪士尼101忠狗聯名彩妝

FreshO2推出《101忠狗》斑點同心彩妝系列，延續品牌專業的高CP彩妝，這次以兩款最具喜愛的經典商品換上限定包裝。針對女孩隨身必備的唇部需求，經典熱銷排行第一名的「斑點同心感應換色潤唇棒雙入組」，讓忠心耿耿的大麥町犬，用可愛解決所有唇部乾燥、唇紋、蒼白困擾；同時推出保濕、柔焦、控油，滑順細緻粉體的「斑點同心柔焦控油蜜粉餅」，超可愛設計絕對是不可或缺的收藏商品。

《101忠狗》斑點同心彩妝系列共有蜜粉餅、護唇膏兩種品項。（圖／品牌提供）

最愛動物的FreshO2發起斑點同心精神，團隊不僅定期會至愛心媽媽流浪動物之家打掃浪浪家園，也讓每個愛上狗狗的你都能藉由《101忠狗》一起關注流浪動物，這次授權系列與「台灣流浪動物救援協會」公益結合，每一筆訂單我們都將捐贈一公斤的飼料，不僅收藏彩妝，更齊心為浪浪們盡一份心力。

斑點同心柔焦控油蜜粉餅粉體表面有可愛的101忠狗刻紋。（圖／品牌提供）

▍3.蘭芝小橘霜推出Brunch Brother聯名包裝

韓國美妝品牌LANEIGE蘭芝，與幽默系療癒潮牌Brunch Brother跨界合作，推出一系列小橘霜的限量款與周邊，圓圓小眼睛搭配大大香腸嘴，呆萌傻氣模樣瞬間讓韓妞瘋狂，台灣粉絲也急著敲碗。

LANEIGE 蘭芝 X Brunch Brother維他命C淨膚霜限量款。（圖／品牌提供）

台灣LANEIGE蘭芝將這隻小眼加香腸嘴的小可愛從韓國送上飛機運往台灣，無論是Brunch Brother X LANEIGE蘭芝維他命C淨膚霜聯名組合所搭贈的貼紙，或是在台灣有錢也買不到的療癒小包，都讓人忍不住想立刻入手。首批貨量在蝦皮超級新品日一上線就瞬間秒殺，品牌緊急追加直送官網與全台蘭芝專櫃。

Brunch Brother人物逗趣的模樣非常療癒。（圖／品牌提供）

▍4.蘭芝小方塊氣墊推出BIGWAVECOLLECTIVE聯名包裝

除了與Brunch Brother推出聯名商品，LANEIGE蘭芝最受歡迎且時尚兼顧科技的小方塊氣墊「NEO型塑霧感、光感氣墊」也與來自韓國的設計師街頭時尚潮牌BIGWAVECOLLECTIVE合作，購物達門檻即贈送BIGWAVE限量聯名貼紙、筆記本，本次限量商品以「Be the sunshine，Blooming again」為設計概念，用綻放微笑的太陽搭配繽紛盛開的小花，宣告強大的正能量，希望能在疫情混沌不明的黑暗中，讓自己成為充滿能量、帶給他人希望的一道陽光。

LANEIGE蘭芝NEO形塑霧感氣墊與BIGWAVECOLLECTIVE合作，購物達門檻可獲得BIGWAVE限量聯名貼紙、筆記本。（圖／品牌提供）

BIGWAVE限量聯名貼紙可用來裝飾蘭芝小方塊氣墊。（圖／品牌提供）

▍5.薇佳洗面乳推出Hello Kitty聯名包裝

薇佳與全球經典巨星Hello Kitty攜手聯名，跨界合作推出「薇佳 X Hello Kitty 微晶3D全能洗顏霜二入組」，選用來自東京國際頂級品牌御用成分胺基酸，30%高濃度胺基酸晶透泡泡，能有效深入毛孔徹底清除髒污，讓肌膚在洗顏的過程中，越洗越透亮，越洗越有感，還原肌膚健康與光澤，讓每次洗顏猶如身心靈放鬆SPA的美好感受。

薇佳 X Hello Kitty微晶3D全能洗顏霜二入組。（圖／品牌提供）

聯名限量二入組，薇佳除了貼心加大容量，以黑與白的時尚撞色設計，讓你一次擁有無須挑選，更獨家附贈Hello Kitty專屬書籤，即日起限量販售，想要入手就千萬不能猶豫。

聯名限量二入組，以黑與白的時尚撞色設計，讓你一次擁有無須挑選。（圖／品牌提供）

(中時新聞網)