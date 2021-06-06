水幫魚公益協會5日特別製作美味粽子1000顆，致贈分局員警，以表達感謝之意。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市清水警分局配合政府投入警力，加強各項防疫工作仍續進行宣（勸）導及違反禁令規定取締等，無形中增加員警勤務。為表達轄區警察人員防疫期間的辛勞，民間協會水幫魚公益協會5日特別製作美味粽子1000顆，致贈分局員警，以表達感謝之意。

水幫魚公益協會表示，疫情期間，警察除了勸導民眾戴口罩，宣導各項政府政策外，對於一般工作也沒鬆懈，工作非常辛苦，由於端午節即將到來特別製作美味粽子，贈送清水警分局員警，以表達疫情期間，不辭辛勞的敬意。

清水警分局指出，感謝協會對於警方工作的支持，另外，疫情未見趨緩，全國仍維持三級警戒，民眾應配合政府相關規定，外出時須全程配戴口罩、停止室內5人以上，室外10人以上之聚會、維持社交距離等相關規定。

清水警分局也提醒，民眾前往市場記得攜帶證件查驗身分以利分流採買，務必配合身分證尾數若是單數，開放周三、周五、周日進入菜市場；偶數的民眾，則是開放周二、周四、周六可前往採買等規定，大家共同為防疫工作加油努力。

(中時 )