立院明日將召開臨時會，審查紓困4.0特別預算，民眾黨立委邱臣遠表示，明日除要求政院提出疫苗採購專案報告、離島入境快篩外，也會提出「排富普發現金」政策進行討論。

邱臣遠指出，將會要求政院就過去疫苗採購相關進度、時程、準備工作，以及取得疫苗的後續配套措施、及政策規劃，還有國產疫苗採購等等，提出說明。

邱臣遠說，為讓紓困4.0真正保護到弱勢商家、勞工及租屋族，政院應該研擬「排富普發現金」政策，並檢視預算合理性，以因應疫情對民生、產業造成的衝擊。

(中時 )