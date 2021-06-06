立院明日將召開臨時會，審查紓困4.0特別預算，民眾黨立委邱臣遠表示，明日除要求政院提出疫苗採購專案報告、離島入境快篩外，也會提出「排富普發現金」政策進行討論。
邱臣遠指出，將會要求政院就過去疫苗採購相關進度、時程、準備工作，以及取得疫苗的後續配套措施、及政策規劃，還有國產疫苗採購等等，提出說明。
邱臣遠說，為讓紓困4.0真正保護到弱勢商家、勞工及租屋族，政院應該研擬「排富普發現金」政策，並檢視預算合理性，以因應疫情對民生、產業造成的衝擊。
(中時 )
立院明日將召開臨時會，審查紓困4.0特別預算，民眾黨立委邱臣遠表示，明日除要求政院提出疫苗採購專案報告、離島入境快篩外，也會提出「排富普發現金」政策進行討論。
邱臣遠指出，將會要求政院就過去疫苗採購相關進度、時程、準備工作，以及取得疫苗的後續配套措施、及政策規劃，還有國產疫苗採購等等，提出說明。
邱臣遠說，為讓紓困4.0真正保護到弱勢商家、勞工及租屋族，政院應該研擬「排富普發現金」政策，並檢視預算合理性，以因應疫情對民生、產業造成的衝擊。
(中時 )
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