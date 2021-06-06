日本及美國相繼贈送台灣疫苗。中廣董事長趙少康今日於臉書質疑，為甚麼都是人家捐？我們自己買的呢？他指出，政府於去年7月20日就宣布將買千萬劑疫苗，今年2月更上調購買量至4500萬劑。然自從諾富特爆發迄今已37天，卻只到貨約87萬劑，「政府宣稱自購的疫苗遲遲沒下文，好不容易國外捐了疫苗，數量還是杯水車薪，反倒是各種大內宣又快又多。」

趙少康表示，在野黨有義務為人民的焦慮與不滿發聲。綠營不停批評國民黨「破壞團結」以掩飾自己執政不力，但這些疫苗數量都是民進黨政府自己承諾人民的，也是人民該獲得的基本保障。

趙少康表示，群體免疫需要1,600萬人接種，每人兩劑共需3,200萬劑。目前疫苗數量達成率僅2.7％。就算再加上124萬劑日本捐贈的AZ疫苗和美國捐贈的75萬劑，總數也只有286萬劑，達成率約8.8％。昨天，蔡英文在線上發表談話說要強化醫療、降低重症和死亡率，問題是怎麼做到？

疫情爆發至今，死亡人數累計至248人。趙少康表示，這已遠超過SARS期間的73人，外界更質疑指揮中心公布的死亡人數不符事實，也將「校正回歸」，「我要提醒民進黨，由於3＋11的致命錯誤決策造成防疫破口以及取得疫苗不力，民進黨必須為每個失去至親的家庭負責，歷史上必會記下這一筆。」

日本124萬劑AZ疫苗抵台 趙少康召開線上記者會

(中時 )