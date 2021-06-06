黃姓女子不滿愛犬動手術、麻醉不醒死亡，懷疑動物醫院醫療疏失，要院方賠償手術、喪葬、追思法會、3年預估照護等14萬餘元費用，一審敗訴。高雄地院認為，黃女簽名同意手術也了解風險，仍無法證明院方有何醫療疏失，判院方無責定讞。

黃女2018年12月帶著愛犬「來利」到和平動物醫院進行腹腔腫瘤摘除手術，沒想到來利手術後未甦醒、不幸死亡。黃女認為該手術並無急迫性，在來利染有心絲蟲的風險下開刀，術前沒有先抽血、照超音波評估麻醉風險，手術過程中也沒有使用監控儀器確保愛犬安全，造成來利死亡。黃女要求院方賠償手術、針劑檢查、喪葬、追思法會等約4萬元，另她判斷愛犬提前3年結束生命，另要求預估照顧費用賠償約10萬餘元。

院方認為來利死因疑似是年紀過大，與心絲蟲病無關。黃女沒有保存屍體送驗，事後才要求賠償，實在沒有理由。

院方辯稱，黃女2018年10月就帶愛犬來檢查，當時就發現腹部有腫瘤還有心絲蟲、後肢滲液等問題，經過2個月治療，除腫瘤之外均有改善。經黃女詢問，院方才建議切除腫瘤，手術前還要黃女簽名確認風險，也評估過風險。手術現場也有心肺監測，黃女也透過玻璃窗全程監看，腫瘤切除後也拿給她確認。手術後來利一度恢復清醒，但又馬上昏迷，經點滴治療後仍不治。

一審法官認為，就算手術結果不如預期，黃女也無法舉證愛犬死亡與院方醫療有關，判黃女敗訴。二審法官認為，黃女簽名同意手術也了解風險，無法證明院方違反管理人注意義務，也無從證明愛犬之死與院方醫療行為有關，仍判黃女敗訴，不得上訴。

(中時 )