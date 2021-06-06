「炫富拳王」梅威瑟(Floyd Mayweather, Jr)與網紅拳手羅根保羅(Logan Paul)的大戰將在明天展開，繼賽前最後一次記者會後，今天則進行了雙方的秤重儀式，兩人在開打前就不停見面，也繼續為大戰增添火藥味，昨天於記者會上，梅威瑟在媒體前用雙眼狠狠瞪著羅根保羅，讓大家紛紛興奮鼓舞，他甚至在受訪時說要把對方打成肉醬。

而在今天的秤重儀式，梅威瑟以個人歷史最高紀錄155磅(約70公斤)完成秤重，羅根保羅則以189.5磅(約85公斤)的體重完成了秤重儀式，兩人因為身高有差，所以羅根保羅自然在體型上較佔優勢，26歲的羅根保羅人高馬大，身高188公分、臂展有193公分。

梅威瑟目前44歲，身高僅173公分，目前秤的70公斤是他20多年職業生涯以來最重的一次，因為梅威瑟初期是從次輕量級比賽開始的，慢慢打到了約70公斤的次中量級，也拿下5個級別的世界冠軍金腰帶。

另外兩人大戰將於《Showtime》進行PPV付費直播，而英國拳迷透過《天空體育》也可以付費觀看，據梅威瑟透露，這場比賽他將獲得1億美元(約台幣27億)的巨額收入，所以這場比賽不管勝敗他都還是能賺進大把鈔票，沒有辜負「炫富拳王」的美名。

而兩人這場表演賽規定8回合，每回合3分鐘，沒有計分裁判，结果不算進職業戰績，若梅威瑟沒擊倒羅根保羅，打滿全場將會被判平手，但他表示自己若1回合就KO對手大家可能不盡興，也許會多玩幾個回合，因為不管怎麼打自己都早是人生贏家，梅威瑟自信的對著記者說：「到目前為止我已賺進了3000萬美元(約台幣8.2億)了。」

(中時新聞網)