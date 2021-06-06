一支在發布在TikTok的短片，幾個美國大兵小心翼翼的在史崔克裝甲車( Stryker ICV)搜索「可疑份子」，不久之後，兩個大兵逃了出來，而後方的「追兵」是一隻小浣熊。許多網友笑稱「我們發現了美國陸軍的弱點了」。

在這段影片中，士兵們似乎發現裝甲車裡有浣熊，牠可能被困住或是縮在角落，而士兵或許想要幫牠脫困，也可能就單純要把驅趕出來，但是影片呈現會覺得這些士兵有些小題大作，除弓兩名士兵在車內搜索以外，車外還有1位士兵拿著棒球棒在戒備，彷彿如臨大敵。之後在一陣怪叫聲中，兩名大兵「跑的如飛的」跑出史崔克車，而浣熊也從後方跑出，還跌了一跤，再迅速的跑出基地。

任務與目的(task and purpose)開玩笑說，「我們只能假設，在這個大國競爭的時代，這隻小壞蛋很可能是在為中國大陸或俄羅斯工作的間諜。而且要是真是如此，美軍士兵的驚慌與尖叫，顯然不能使我們有信心。」

Raccoon Chases Soldiers Out of Armored Vehicle at Colorado's Fort Carson

「浣熊是如何潛入史崔克的？這些士兵算不算接到戰鬥任務?在這之後，進兩人有沒有因此拿到戰鬥行動徽章？後面拿著球棒的，是不是唯一的預備部隊？」

(中時新聞網)