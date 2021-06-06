前高雄市議長許崑源去年6月6日墜樓身亡，明天將滿周年，前高雄市長韓國瑜今天在臉書除了憶故人，加上看到國內疫情升溫，不禁感慨說：「連日雨瀟瀟，思故人憂疫情」。

韓國瑜6日在臉書追憶許崑源，他表示，您離開一年了，一年的台灣社會，從平靜到現今民眾終日惶惶不安，5月疫情的爆發，染疫人數不斷增加，許多家庭正經歷生離死別。一生仗義執言，路見不平，挺身而出，是您的性格，若您尚在人世，目睹今日的慘狀，必竭盡所能貢獻一切力量，加入協助行列。

韓國瑜指出，現在第一線的醫護人員，在資源不足的情況下，身處險境救人。民眾殷殷期盼的疫苗不夠，又眼睜睜看著一條條寶貴生命逝去、一個個溫馨的家庭破碎，許多染疫被隔離者，見不著家人最後一面，悄然離去，孤獨走完人生最後一程，家人無法懷思送終，人間悲劇，莫甚於此。您若看到台灣社會此情此景，必定悲憫受苦的民眾，不捨他們的遭遇。

韓國瑜接著表示，自您離世，您的家人一直貫徹著您為民服務的精神，一年來持續在高雄關懷弱勢、投入公益，足以堪慰您的在天之靈。此刻國內疫情嚴峻，請追隨菩薩修行的您，繼續看照著台灣善良的百姓，守護這片您最掛心、最深愛的土地。天佑台灣！

網友回應說，「天在下雨，心在淌血……」、「好快⋯一年了，這一年明明很難熬⋯為何這麼快呢？懷念永遠的許議長，敬邀大家6/6晚上20:00一起來參加「以愛思源·許崑源議長逝世一周年線上追思會。」

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