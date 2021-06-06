對於有傳言指出，鴻海創辦人郭台銘有意爭取台康生技為BNT代工生產疫苗一事，台康生技於今（6）日下午4時49分在證交所發布重大訊息否認此事。

台康生技指出，本公司基於企業精神指標其中之一EMPATHY同理心，接受鴻海科技集團暨永齡慈善基金會創辦人郭台銘先生委託，協助進口BNT疫苗之申請及相關技術事宜，以善盡企業社會責任為初衷，望能早日緩解新冠疫情。

台康生技強調，本公司鄭重否認有關郭台銘先生爭取本公司代工生產BNT疫苗一事，相關傳聞純屬子虛烏有。

(中時新聞網)