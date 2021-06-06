大盤4月29高17709點，遇5月新冠疫情爆發回檔至15159點共跌2550點，市場過度恐慌造就許多公司股價腰斬，股市先行者抄底撿便宜，但漲了2152點或反彈2550點的84.4%，股市先行者跑了。

6月開始變數多，預期迎來C波下跌，此時原物料股也都到了超漲階段，真的不宜追高了，有心人拉高出貨跡象明顯，例如散裝航運被有心人拉高讓不知情的散戶去追高，邊拉邊出跡象明確。

明明BDI指數5月11日高點3266點至6月4日低2438點，反轉跌掉25%，散戶完全不知情或被主力拉高掩護出貨了？慧洋、裕民、台航等彈升上來是空點，貨櫃萬海已經兩天不過172元收在155.5元，漲多成了最大利空，因為距離年線39.2元太遠了，長榮、陽明高檔震盪出貨跡象明顯留上影線或收陰K線，至於電子及汽電零件股強彈至年線、季線的負乖離修正行情已尾聲結束了，估計6月迎來的是再度拉回，理由是重複下單嚴重程度和6月縮表利空測試，長線買點應該耐心再等等「右腳」的出現，正所謂買得早（5/18低15159點左腳）不如買得巧（右腳）。

6月主流易位逐漸明顯，股價反彈滿足、股價創高脫離年線乖離過大的，逐漸開始出現回落了，例如空軍關注首發的散裝航運股逢彈空之，終須反應BDI指數從5月11日3266高點跌至6月4日低2438點、下跌25%的事實。

縮表6月利空測試台股C波下跌

美國5月非農就業數據達近56萬人，遜於華爾街預期，美國總統拜登和Fed 官員紛紛釋出樂觀言論。投資人該樂觀嗎？市場預期5月美國新增就業67.4萬人，已經連續兩個月未能達到預期了。大家原本擔心非農就業報告如市場預期，會迫使聯準會調整貨幣政策─縮減購債規模（縮表）。

正回購和逆回購是聯準會公開市場操作的兩種手段，就在5月27日那天增至4853億美元，創歷史新高，連續第8個交易日增加，超過去年3月COVID-19疫情高峰期的水準，意思就是說錢太多了，當前流動性已處於過剩狀態，所以接下來的2週和6月底必將再大幅攀升，我們要關注這短短2個月的驚人變化，市場什麼時候會向聯準會發出最明確信號，QE縮表吧！

6/17通膨與多頭第一次對決

為什麼要縮表？隔夜逆回購需求和接收量激增，代表疫情後無限量QE購債（為期1年，每月購買約1200億美元的QE寬鬆計畫）和總計約7兆美金的財政刺激，導致的市場流動性過剩了，而現在與日俱增的隔夜逆回購規模發生，已經暗示著縮表的日子越來越接近了，6月17日或7月29日FOMC會議將發出減少購債規模信號的重要時點，股市將先震盪下跌5.5~8.5%（宛如2015年柏南克縮表），市場先行者將開始推測聯準會年底前減少購債規模，開始假設今年12月開始縮表，但聯準會真正想的縮表應該是等到千萬失業人口改善且疫苗接種率達70%以上同時通膨沒有如預期下降的時候吧。而此也埋下2022年虎年大崩盤的伏筆，即鮑爾太低估通膨數據！

6月賭多塑化：台塑化首選 一刀兩刃要空誰？

疫情關係造就原油庫存已低，歐洲旅遊開放、美國夏日開車出遊，縱使美國與伊朗達成協議，原油今年夏天登75~80美元是有可能的。伊朗總統大選是時間6月18日，新舊政府8月交接，伊朗重返油市最快也要8月，油價將在8月前持續走高，應驗高盛喊出布蘭特原油80美元的目標價。然而，這下一刀兩刃了，1973年停滯性通膨禍首就是原油飆漲，原油上漲對全球股市影響很大，因將引發通膨，何況美國4月核心PCE指數年增3.1%創下1992年來新高。

美國駕駛季開跑，全美汽油平均零售價每加侖3美元先創下7年新高，大家記住一個數字4美元就進入嚴重通膨了。投資人還記得2008年金融海嘯發生前，原油每桶漲到147美元，當持美國汽油每加侖就是4美元。原油價格拉動供給性通膨，成本拉動的通膨即停滯性通膨，全球股市將出現兩極化，多頭、空頭個股同時並存的冰火兩重天！

6月能源股是贏家 科技股是輸家

一旦油價夏天飆漲，最具能源概念的是台塑化，因為台塑化購的油是4個月前向杜拜購買，油價若上75~80美金，台塑化股價應該很快就能突破2011年高點112元，甚至驚驚漲挑戰歷史高點151元的機率。

塑化股的基本面今年與2011年高點相當，台灣塑化股以生產中間原料為主，原油上漲拉升成本，雖說要看中間原料的調漲是否為下游接受，塑化經過5月多數塑化原料報價回跌，如今國際油價漲勢明確，歐美市場剛性需求湧現，下游業者6月起將被迫回補庫存了，6、7 月塑化原料展開一波庫存回補行情是可以期待的。

然而，此時大家要關注當歐美民眾開車出遊是否減少手機購買慾望，那麼蘋果App Store本季業績將先減緩，美國民眾打完疫苗對iPad、MacBook 消費熱潮將大降溫，那麼即將到來的iPhone 13買氣將停頓，蘋果今年 1 月股價高點145美元反轉迄今，持有者是負報酬，似乎挑明6、7月「重複下單、庫存上升」嚴重程度 ，6月利空尚未明朗出盡前宜觀望，小心電子股應該還有一波拉回，6月操作應多、空雙做。

（本文作者為金玉峰投顧總經理周銘聰）

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(中時新聞網)