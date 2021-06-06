教育部編了278.5億元進行教育紓困，卻漏了建教生。全國教師工會總聯合會今天發布新聞稿表示，建教合作學生不但5月到7月的實習受影響，甚至下學年8月開始的實習也不見得去得成，但他們卻不在這一波紓困的名單中，教育部應該趕快補破網。

全教總表示，公私立高級中等學校建教合作學生，自疫情5月19日停升至三級以來，原在建教合作機構的建教合作學生，台北市、新北市及桃園市主管的學校，教育局發文全數召回。

而國教署、台中市及高雄市所主管的學校則是依據主管機關公函指示，合作機構停止營業者全數召回，家長或學生對安全有疑慮者與合作機構協調返回學校安置，至此時階段雖然停課不停學，但對弱勢家庭居多的建教合作學生而言，個人及家庭生計勢必造成衝擊影響。

全教總說，教育部宣告停止到校上課已延長至6月14日，此波疫情的局勢目前未見樂觀，後續是否繼續停止到校上課至學期末，甚至暑假取消所有學校活動，都還待觀察。

全教總說，以建教生每個月參與實習所領的生活津貼不低於基本工資計算，每個人這幾個月將減少超過7萬元的家庭收入短缺。全教總呼籲教育部，將建教合作學生列為紓困對象，比照公私立大專校院學生給予紓困措施，發給緊急紓困助學金。

對於全教總建議將建教生納入紓困對象，教育部國教署回應，正積極研議中，一旦定案就會對外公布。

(中時 )