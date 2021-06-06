全國疫情未見降溫，三級警戒是否「二度延長」至6月28日，成為各界關注話題。不過下周端午連假就要來了，為防堵病毒流動，各界紛紛呼籲異鄉遊子耐住思鄉之情，別衝動回老家，連中央流行指揮中心今（6）日下午都出面，呼籲國人盡量「減少移動」，對此有PTT網友忍不住上網發問「開車返鄉總可以吧？」貼文一出隨即引發熱議，有高人一語戳破盲點，反問「你怎麼能確定你身上沒病毒？」

根據PTT該貼文內容，原PO針對端午連假返鄉的議題提出疑問，表示疫情警戒既然未升四級，政府也沒有宣布封城、封高速公路，那避免搭乘多人群聚，空間又密閉的大眾運輸，改「開車、租車返鄉總可以吧？」

話鋒一轉，原PO認為大家防疫能謹慎，但別過度緊張，因為現在很多通勤族已經全天戴口罩，移動範圍只剩租屋、公司兩點一線，如今北漂青年想返鄉，卻被抨擊是「北毒南送的不肖子」，這讓原PO不禁直言「維持平常心才有辦法再撐個一年兩年啦，語畢，誰同意誰反對？」

不過這則文一出，立馬遭大批網友留言反彈，先後疾呼「你想冒著無症狀的風險那就返鄉吧，記得盡量少接觸他人」、「誰知道你是不是無症狀感染者」、「你怎麼能確定你身上沒病毒」、「就跟你說不要探親訪友了，回去就別再回來」、「我怕我自己是無症狀帶病毒回家孝順父母，萬一中了，鄉下人高概率會亂唾棄家人」。

由此可見，為落實防疫措施，確實遏止病毒擴散，目前公路總局已緊急取消連假客運85折優惠，希望減少台灣人口流動，而高鐵則針對「尖峰時段載客率超過2成」的車次進行換、退票手續，協助人流分散，又台鐵公布退票率達7成6，預估端午連假售票張數可壓到3萬張以下。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)