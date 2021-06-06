新北市五股區一名41歲黃姓男子，今天（6日）凌晨被人發現倒臥社區旁的人行道上，警方到場發現黃男手腳骨折、有撕裂傷，失去無呼吸心跳，送醫仍傷重不治。據了解，擔任遊覽車司機的黃男因疫情生意慘淡，心情鬱悶，昨晚喝了不少酒，警方調閱監視器發現他獨自一人搭電梯到頂樓，初判是輕生案件。網友看了也感嘆不已，認為這就是底層民眾的悲哀。

警方今天凌晨零時許接獲報案，稱五股區芳洲六路一處社區前，有一男子倒臥人行道上，警消到場發現男子已無呼吸心跳，連忙將人送醫，仍因傷勢過重不治。

警方調查發現，死者為41歲黃姓男子，5日晚間與妻子、母親一起吃飯、喝酒，吐露鬱悶心情，家人頻頻安慰。晚餐後夫妻就回房睡覺。警方調閱監視錄影，發現黃男獨自一人搭電梯到頂樓，初判是輕生案件，不過詳細原因，仍有待警方調查釐清。

新聞被轉貼到PTT，引發熱烈討論，一名網友分享：「家人開了一家小店(非餐飲) 請了六個員工，算做興趣的啦，其實主要是靠收租過生活，最近疫情嚴峻，所以不再讓客人上門，就專心做網拍。但因為只是網拍出貨，坦白說也不是很需要這麼多員工，前幾天在研議是不是先讓員工放無薪假 (員工平均薪水大約4~5萬)，結果一個員工私下跟家人說，我可以只拿半薪，拜託讓我來上班好嗎？」。

其他網友則回應：「餓死、自殺的快要比病死的多了」、「所以那個紓困2.0到底補到誰啊？台灣長期服務業低薪、勞工低薪，很多基層員工其實都是月光族，這種疫情一來倒最多的恐怕是基層的勞工」、「補到小黃跟老闆」、「還有一些賺錢不報稅的」、「紓困拿來買票啊，因疫情停業或放無薪假的人反而拿不到半毛錢」。

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