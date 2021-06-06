大S昨日不滿老公汪小菲在微博評論兩岸政治言論，火大宣布休夫，與汪小菲10年婚姻告急。對此大S婆婆張蘭昨日直播帶貨，面對大批網友追問兒子離婚一事，多次表示謠言止於智者，強調小倆口不會離婚，不過卻被發現她連續點讚了多條批評大S、支持汪小菲的網友留言，與大S真實婆媳關係曝光。

其實大S當年閃嫁小5歲的「京城四少」汪小菲，外界一度不看好這段婚姻，不過張蘭不只一次力挺小倆口感情好，對大S更是讚不絕口，稱大S特別懂事、個性善良乖巧，讓她很滿意直呼：「如果滿分100分，她（大S）就有150分。」

張蘭今日照常拍片直播，不受兒子媳婦鬧離婚風波影響。(取自張蘭抖音)

如今大S火大宣布休夫，張蘭雖然表面上表示小倆口不會離婚的，但心中卻似乎也對媳婦有些怨言，因為她就被發現昨晚連續點讚了幾條批評大S的網友留言「我也支持小菲，那麼好的教育，還得遷就她，多久都不回北京。不考慮奶奶想孩子嗎？」、「我覺得他(汪小菲)沒有做錯，雖然大S跟他都是公眾人物，但是為了一個正義的言論而去離婚，那我只能說這個女人太隨意了吧！也可能另有隱情，但我還是支持汪小菲」、「快把孫子孫女接回來」、「內涵了不是」。

不過這些都動搖不了張蘭賺錢的意志，因為她今日又再度拍片預告直播帶貨時間，並表示：「生活應該要尊重和敬仰兩類人，一類是為了朋友和家人能夠彎下腰的人，另一類是為了自己的理想和目標，能夠挺起胸膛的人。」被網友認為感覺在說給兒子與媳婦聽。

(中時新聞網)