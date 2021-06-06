一份工作做久了以後，難免會有厭倦或懈怠的時候，如果看不到未來的發展和可能性，更是容易讓人產生想要跳槽的念頭。命理專家艾菲爾老師近日在臉書上發文，點名生肖屬牛、猴和兔的人，在今年下半年很適合轉換跑道，將會有非常好的機運在等著你們。

1、生肖牛

屬牛的人在農曆八月會有很好的新契機，如果下半年有想轉換跑道的念頭，可以等到秋分節氣時再採取行動，到時將會有許多你熟悉的客戶夥伴、朋友，甚至同行業的競爭公司，都紛紛對你拋出橄欖枝，你能從中透過貴人牽線找到理想公司，或是順利被挖角到更高的職位、部門。

2、生肖猴

屬猴的人在農曆九月有機會到海外尋求商機，下半年你對人生的想法會產生變化，把眼光放得更遠，這時就是你轉換跑道的好時機，你會順利找到一份待遇佳、發展性高的工作，甚至有可能跳槽到海外分公司；不過新工作難免會讓你有點沒自信，但適應之後絕對會比以前更加得心應手。

3、生肖兔

屬兔的人在農曆十月有來自遠方的財運，下半年將會收穫意想不到的驚喜，可以順利跳槽或找到理想的工作，會有心儀的公司或部門想要挖角你，雖然對方待遇不一定比現在好，但能讓你壓力減輕，不再覺得上班是件痛苦又折磨人的事情；另外，公司有外國廠商來接洽的話，請不要害怕，一定要勇於接下這個挑戰，將會帶給你好的轉機與改變。

(中時新聞網)