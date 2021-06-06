高人一等不見得是件好事！台東縱谷地區水稻即將進入收割季節，不過池上、關山有些農民卻笑不出來，因為他們栽種的水稻竟染上俗稱「稻公」的「水稻徒長病」，這些稻公在田裡顯得特別細長，再過幾天就會枯死，完全無法收成，至少損失2成，農民求償無門。

在台東縣池上鄉知名景點伯朗大道旁，整片稻田已經可以看到低頭的稻穗，意味著即將有大豐收，但是裡頭卻有近2成的水稻植株長得特別高，而且還有橫長的稻葉，望著這些高人一等的「稻公」，稻穗上皆為空包彈或不飽滿的穀粒，農民臉上看不到豐收的喜悅。

農民無奈表示，年初向秧苗場買來這批水稻栽種，可能消毒不完全，沒想到現在要收割了，卻有2成染上俗稱稻公的「水稻徒長病」，往年只有零星出現，今年幾乎是整片，這些稻公再過幾天就會枯死，完全無法收成，也會影響米的品質，損失逾2成，而且求償無門。

台東農改場作物環境課長蔡恕仁表示，水稻徒長病都是從稻種帶原而來，這批稻米大多是高雄139種，應該是秧苗場選種時，就有參雜太多染病的秧苗種源，而且消毒殺菌不完全，才會發生這麼嚴重的稻米徒長病，未來會加強輔導秧苗場選種殺菌工作，降低稻米徒長病發生的機率。

(中時 )