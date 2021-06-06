縣府社會處長董燊、工務處長許鴻志赴全島最大的企業宿舍訪視，特別提供防疫酒精、多國語言海報宣導落實防疫。（縣府提供）

金門縣府赴金門大橋移工宿舍訪查防疫現況，期待大家平安度過難關，早日迎來完工通車的日子。（縣府提供）

金門大橋工程進度大步向90％挺進，縣長楊鎮浯感謝移工朋友參與打拚，也關懷他們在異鄉的健康，今天指派縣府社會處長董燊、工務處長許鴻志赴全島最大的企業宿舍訪視，特別提供防疫酒精、多國語言海報宣導落實防疫，期待大家平安度過難關，早日迎來完工通車的日子。

銜接大、小金門，含引道全長5.4公里，總建設經費約新台幣75億元的金門大橋為國內第1座海上脊背橋梁，施工技術層級、難度均高，目前實際工進已達89.45％，向今年底如期完工的目標邁進。

金門大橋施工廠商東丕營造在大金端的金寧鄉慈湖路有移工宿舍2棟，進住泰籍移工118人、越南籍1人，另在小金端湖浦路工務所則有泰籍移工26人，為全島人數最多的移工宿舍。

目前，金門是全國唯一零確診的縣市，楊鎮浯縣長要求各單位嚴緊戒備，不可鬆懈防疫，加上台灣京元電子苗栗竹南廠移工爆發疫情，中央指揮中心通令各地查核移工防疫現況，今天特由社會處、工務處主管率同勞工科人員實地訪視。加強防疫宣導。

現場抽查結果，目前工區的移工進出管控機制，包括訪客管理，體溫量測均有落實執行，三餐也採便當打包式分流避免群聚，並強化生活管理，暫停下班後的集會活動及規畫專車協助就醫，在移工外出返回後，也均落實記錄接觸史及是否群聚等足跡資訊。

社會處長董燊指出，縣內移工已逾千人，其中7成為社福類家庭看護工，為避免語言、資訊落差出現防疫破口，縣府除透過仲介公司協助向移工宣導外，也呼籲雇主關注國內疫情及提醒移工配合最新防疫指引，以強化移工朋友的防疫觀念和衛生習慣，並盡量做到減少外出，同時掌握移工健康狀況及協助不適就醫。

(中時 )