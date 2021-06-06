大S和汪小菲驚爆10年婚變，主因是汪小菲發了會激怒兩岸情緒的微博，讓大S氣到單方面宣布要離婚，其實兩人結婚以來，始終恩愛如昔，如今婚姻卻面臨最大考驗，也讓網友挖出小倆口過往互動，男方曾被小S犀利提問「你媽和我姊掉進河裡，你救誰？」他沉默近10秒才說出答案，讓大小S都露出不可置信的表情。

汪小菲和大S曾一起上小S主持的《姐姐好餓2》，當時她們玩起快問快答，小S先問大S「我跟小菲掉進河裡你救誰？」大S想都沒想就直接回答「老公」，讓小S傻眼至極，不過大S解釋「因為他會是我終身伴侶，我老了以後要跟他作伴。」

汪小菲被小S逼問死亡問題。(圖／翻攝自騰訊視頻)

而小S也反問汪小菲「你媽和我姊掉進河裡，你救誰？」結果汪小菲沉默近10秒，讓小S也開玩笑虧「這你還要想？她是你的終身伴侶耶！」 不過汪小菲最後給出答案，誠實表示會先救他媽媽。

這回答讓姊妹倆露出驚訝表情，小S驚呼「你怎麼會不救我姊呢？」大S也跟著附和，汪小菲解釋「男人就是要孝順，人都不孝了還活這世上有什麼意義」，小S反問「你已經孝順你媽那麼多年了，你現在不是應該愛我姊？」汪小菲則表示，「那不一樣，她是給我生命的人。」

大S也抗議說：「可是我是你的終身伴侶耶」，小S也幫腔，「以後你生病了要拍痰、推輪椅都是我姊要做」，汪小菲也堅定表示：「那是我要受的苦，我不能讓我媽受這苦」，超MAN言論讓大小S都點頭接受。

(中時新聞網)