台中市疫情指揮中心6日線上記者會中，盧秀燕表示，中央配發給台中市的疫苗，截至5日已全數施打完畢，中央提到預計6月15日才會再配發，但因數量有限，仍以第一線防疫人員為優先施打對象，讓他們安心守護市民，協助防疫工作。

台中市6日新增2例本土確診個案，均為東區家庭群聚感染的匡列者，無相關足跡，市府持續追蹤。另考量梧棲、霧峰家庭群聚感染為家中開店，市府針對此兩案設立專案快篩，篩檢251人全數陰性。市長盧秀燕表示，市府提前設立快篩站、成立快篩專案，早日「精準疫調」，讓民眾安心。

市長盧秀燕表示，市府每日召開記者會及早公開透明資訊，並持續各項宣導防疫措施。疫情爆發迄今，台中本土確診個案數趨緩，市府團隊將繼續努力、繼續防疫、絕不掉以輕心。台中6日新增2例確診都是家庭群聚感染，台中目前確診案7成都是家庭感染，呼籲市民落實「家庭防疫新生活運動」。

「早日精準疫調、早日篩檢，讓民眾安心！」針對中央提到精準疫調，鼓勵地方設置快篩，盧市長表示，台中一個月前就已提前執行，陸續於和平區平等國小、朝陽科大、西屯區泰安國小等設置前進指揮所及快篩站，針對梧棲、霧峰家庭群聚感染案設立專案快篩，共篩檢251人，結果均為陰性，另有7例等待結果，經初步判斷無擴散跡象，市府已加強相關足跡清消，請民眾放心。

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(中時 )