台灣生物產業發展協會與全球BIO生技協會於6日共同宣布，「2021亞洲生技大會(BIO Asia-Taiwan 2021)」將於7月21日至25日如期舉行，並於7月19日開放優先預覽。

今年大會主題為「疫情中生技產業再出發(A Brave New Era for Biotechnology)」，展望疫後生醫新趨勢與機會，從全球抗疫(Combating Pandemic)、先進療法(Advanced Therapies)、精準醫療(Precision Medicine)、數位醫療(Digital Health)、及投資與區域合作(Investment & Collaboration)等五大重要領域，邀請多位重量級國際講者分享: 包括2020年諾貝爾醫學獎得主麥可．霍頓(Michael Houghton)以及有「生醫愛迪生」之稱的MIT知名發明創業家羅伯特·蘭格(Robert Langer)等全球知名講者與會。

今年亞洲生技大會主要活動，將包含論壇與展覽、全球24小時一對一商機媒合平台(One-on-One Partnering)、公司展望說明會等。而在展覽部份已吸引超過559家廠商參展，歐美菲澳等近百家國內外公司參與公司展望說明會，結合國際商機媒合，期盼生技醫藥?業，在疫後的新時代，提供更多國際化夥伴商機媒合的機會。

亞洲生技大會籌委會主席李鍾熙表示，疫情中，各國藉生技產業提供檢驗檢測服務及疫苗等防疫產品對抗疾病，台灣生技界也有所貢獻；在疫苗問市，各國逐漸解封的同時，臺灣生技產業要進一步，尋求國際合作伙伴，在國際價值鏈中佔有一席之地。

為擴大國際參與、布局全球，大會也特別召開國際委員會(International Committee)，成員包括全球生技協會(BIO)國際事務執行副總裁Joseph Damond、日本生技產業協會(JBA) 業務執行理事塚本芳昭、香港生物科技協會(HKBIO)于常海主席、韓國生技產業協會(Korea BIO) 主席 Christopher Ko、新加坡科技研究局(A*STAR)實驗藥物研發執行長Damian O’Connell、泰國生命科學中心(TCELS) 副執行長 Sirasak Teparkum、印度Jananom Private Ltd. 創辦人Murali P.M.、國際知名生技媒體BioCentury總裁David Flores及台灣美國商會(AmCham) 執行長Andrew Wylegala。會中國際委員均表示，將積極協助宣傳及推動擴大參與。

李鍾熙表示，亞洲生技大會將邁入第三年，為更快與國際銜接，更方便促成媒合，會優先開放預覽「線上展覽」與「公司展望說明」，也提前進行一對一商機媒合會，讓與會者有更多時間了解參與公司及規劃媒合，與會者也可主動出擊，在最佳時段參加媒合會，跨越時區及地域，創造更多商機。

而今年跨國藥廠參與力度也更甚以往，包括安進(Amgen)、阿斯特捷利康(AstraZeneca)、必治妥施貴寶(BMS)、中外製藥(Chugai)、思拓凡(Cytiva)、禮來(Eli Lilly)、葛蘭素史克(GSK)、嬌生(Johnson and Johnson)、默沙東(MSD)、諾華(Novartis)、輝瑞(Pfizer)、賽諾菲(Sanofi)、武田(Takeda)、羅氏(Roche)等均參與在展覽或於論壇擔任講者。

在「疫情中生技產業再出發」主題下，將有多位國際重磅講者出席，包括前副總統陳建仁將分享「2030年精準醫學展望」; 有「生醫愛迪生」之稱的MIT知名發明創業家，同時也是莫德納疫苗公司與其他40幾家成功生技公司創辦人--羅伯特·蘭格(Robert Langer) 以「突破性技術的創造與落實」為題，講述最新進展; 2020年諾貝爾醫學獎得主--麥可．霍頓(Michael Houghton)將分享從發現病毒到治療的解決方案，而全球最大專業醫藥資訊提供者艾坤緯(IQVIA)副總裁Graham Lewis、PwC合夥人Claire Love等意見領袖，都將分享對生物醫藥行業市場與投資的未來宏觀見解。

今年同樣熱議的「全球抗疫」專題，更邀請俄勒岡州立大學全球健康中心主任紀駿輝(Chunhuei Chi) 分享全球防疫現況，以色列衛生部國際司司長Asher Yeshaihu Salmon分享以色列全民防疫與疫苗施打的策略與經驗，台大李秉穎醫師分享台灣防疫現況展望；不只在「全球抗疫」專題，其他議題也將緊扣「疫情中生技產業再出發」，從不同面向與角度，分享生技行業在疫情之後的發展新做法。

在投資方面，大會今年也邀請許多國際創投參與，包括維梧資本創投合夥人Hongbo Lu；活躍於英、美、日早期生命科學和健康科技風險投資公司Epidarex Capital創辦人Sinclair Dunlop； Polaris Partners 合夥人Darren Carroll；全球性投資銀行傑富瑞(Jefferies & Company)總經理 Michael Brinkman；Axil Capital合夥人Rick Tsai等。他們將分享藥廠、創投、投資銀行在成熟生物技術行業之中，營運、財務、併購(M&A)、投資、與交易的經驗。

此外，創新療法如細胞激素(Cytokine)的應用以及細胞與基因治療（CGT）正引領醫療變革，大會邀請多位全球知名細胞激素領域權威講者，包括：促成細胞激素成為生物製劑作用標的之三位2020年唐獎得主：牛津大學教授馬克·費爾德曼(Marc Feldmann)、美國科羅拉多大學教授查爾斯·迪納雷羅(Charles Dinarello)、日本大阪大學岸本忠三(Tadamitsu Kishimoto)教授等大咖齊聚現身說法，細胞與基因治療方面，還有多位跨國藥廠專家，包括：諾華(Novartis)CGT國際市場總監 Didier Dargent、艾坤緯(IQVIA)臨床試驗副總裁Jennifer Mao分享開發精要，堪稱台灣前瞻未來先進治療領域論壇最大的一次盛會，也將為臺灣細胞治療CDMO(委託研發及生產代工)帶來新的見解。

而在生技數位轉型以及精準健康資料大數據部分，英國Biobank 副執行長 Mark Effinggam、諾華(Novartis)基金會總監、全球數位與AI健康負責人Ann Aerts、阿斯特捷利康(AstraZeneca)全球數位總監Olivier Delannoy、輝瑞(Pfizer)中國研發中心轉化醫學部主任蘇心穎(Xinying Su)、羅氏個人化醫療主管Laura Chu等知名領袖專家，都將出席分享國際最新發展趨勢與商業模式，論壇活動精采可期。

除了國際藥廠，今年美國、英國、加拿大等國家，都擴大參與，其中美國參與的州數甚至超越去年。另外，比利時、瑞士、德國、波蘭、奧地利、馬來西亞、菲律賓等國也積極參與此次生技大會，尋求更多曝光機會。展區中，今年特別設立「生物相似藥專區」，國內外重要廠商，包括台康、安進(Amgen)、Celltrion、費森尤斯卡比(Fresenius Kabi)、山德士(Sandoz諾華)、暉致(Viatris)等廠商參與，展現該領域的產業布局與策略。

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