連日大雨挹注，日月潭管理處表示，日月潭水位持續上升。(陳泳溙攝)

疫情警戒維持第3級，政府呼籲「沒事待在家」，但有民眾今天下午發現日月潭朝霧碼頭停滿車輛，甚至還有疑似露營車，他無奈說，實在很想請警察勸離，也希望大家再忍一下。

日月潭先前因水位降低，日月潭國家風景區管理處考量遊客行走碼頭、引橋、浮排安全，4月1日起暫時封閉朝霧碼頭、玄光碼頭載客使用，隨著之前水位持續探底，4月23日起進一步封閉水社碼頭，潭區4大碼頭只剩伊達邵碼頭開放包船進出，但包船客非常少，加上疫情影響，湖面平假日幾乎無觀光船駛過，可說一片平靜。

近期鋒面為全台帶來降雨，經濟部長王美花今天宣布，即日起取消苗栗、台中、北彰化地區分區供水紅燈措施；日月潭水位穩定上升，根據經濟部水利署中區水資源局網站資料，今天上午蓄水率為39.84%，水位高度737.64公尺，因此，外界也好奇碼頭何時重新開放。

日月潭管理處表示，日月潭水位持續上升，但距離水位高度740公尺仍有一段空間，碼頭重新開放前也須進行檢修，加上正值國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間須配合防疫，考量疫情警戒第3級未解除，因此，目前尚無重新開放碼頭具體時程。

日月潭數十年罕見低水位出現許多奇景，包含月牙灣「天使的眼淚」淪為「年輪蛋糕」、潭邊淤積長滿雜草成為大草原而暴紅，還有一塊刻有「道光二十三年」的墓碑豎立潭邊，專家從刻法、材質等推測應為古物，不過隨著水位上升，「日月潭一等高」臉書粉絲專頁李姓釣客今天說，這塊墓碑已沒入水中。

防疫期間，政府呼籲民眾待在家，沒事別出門，不過日月潭當地一名工作人員今天前往朝霧碼頭，竟然見到停車場停滿車輛，甚至還有疑似露營車，他無奈說，感覺不像居民的車，實在很想請警察勸離，希望大家再忍一下，配合防疫，目前真的不適合外出旅遊。

(中央社)