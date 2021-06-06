第一批莫德納疫苗檢驗封緘進度提前，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今(6)晚證實，15萬劑莫德納疫苗明(7)日將完成檢驗封緘，並於本周三(9)開打，並在第一波配發7萬劑給專責醫療院所的第一類醫事人員的1、2級對象優先施打。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日於記者會表示，計畫本周將配發7萬劑莫德納給第一類醫事人員中的風險1、2級對象施打，第1、2級尚未施打疫苗人數恰好約7萬人，莊人祥稍早受訪證實，首批莫德納疫苗明日將完成檢驗封緘，並於本周三(9)開打。

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(中時 )