第一批莫德納疫苗檢驗封緘進度提前，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今(6)晚證實，15萬劑莫德納疫苗明(7)日將完成檢驗封緘，並於本周三(9)開打，並在第一波配發7萬劑給專責醫療院所的第一類醫事人員的1、2級對象優先施打。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日於記者會表示，計畫本周將配發7萬劑莫德納給第一類醫事人員中的風險1、2級對象施打，第1、2級尚未施打疫苗人數恰好約7萬人，莊人祥稍早受訪證實，首批莫德納疫苗明日將完成檢驗封緘，並於本周三(9)開打。
(中時 )
第一批莫德納疫苗檢驗封緘進度提前，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今(6)晚證實，15萬劑莫德納疫苗明(7)日將完成檢驗封緘，並於本周三(9)開打，並在第一波配發7萬劑給專責醫療院所的第一類醫事人員的1、2級對象優先施打。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日於記者會表示，計畫本周將配發7萬劑莫德納給第一類醫事人員中的風險1、2級對象施打，第1、2級尚未施打疫苗人數恰好約7萬人，莊人祥稍早受訪證實，首批莫德納疫苗明日將完成檢驗封緘，並於本周三(9)開打。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。