全台防疫三級警戒期間，不少年輕人抱怨家裡長輩不愛戴口罩、一天到晚想要出門買菜，就是講不聽，「全台最可愛婆婆」鍾欣凌與「人氣最旺的嘉玲阿嬤」楊麗音繼日前一起攜手拍攝「口罩篇」短片引起極大迴響後，6日再推出第二發「安全買菜」篇，提醒長輩們採買要以身分證尾數單雙號分流採買、買菜前先想好要買什麼、可先打電話跟菜販預先訂好在快速取貨，或者上網訂購，去超市採買更要配合實聯制，網友紛紛誇讚是很好的防疫宣導影片，「應該在電視上大肆播放」、「可愛又親切十足」、「提名抗疫藝人獎」！

鍾欣凌受訪時表示，這是圈內姐妹們的發想，又得到《我的婆婆怎麼那麼可愛》製作人陳慧玲、《俗女養成記》製作人兼導演嚴藝文以及公視、華視的支持，然後姐妹中有人很會寫劇本、有人會行政、有人認識剪接師，所以就決定「做就對了」；過程中還思考如何拍才不會群聚，編劇就提議「視訊」來寫本。不過因為防疫期間，梳化妝髮都要自己來，她笑說自己很不會戴假髮，所以第一集是一頭亂髮，幸好第二集有自然一點。

鍾欣凌在短片中飾演的婆婆說得一口好菜，不過她自招私下廚藝不太行、只會吃不會煮，最近都是請熟識的店外送熟食居多，「今天是佼哥（黃子佼）請吃飯，我們上網點餐，他付錢；昨天星星王子也送了很多炸醬麵」，真的要買菜也是盡量在超市或住家附近雜貨店一次買齊，或請小農、家樂福送，今天點明天就到，很方便。她也預告還會再拍第三集，「明天要錄，趕在端午節前推出，呼籲大家乖乖在家，不要出遠門」。

(中時 )