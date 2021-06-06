高雄今天（6日）新增3例本土，其中一人為30多歲現役軍官，營區在北部，他在室友確診後，明知自己是高風險，竟返回高雄老家後確診，讓同住母親、妻子及3名孩子通通被匡列。據了解，該名軍官向疫調人員表示：「是部隊長官要我回高雄隔離。」。

高雄市下午舉行疫情記者會，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎說明，今天新增3起案例，2例是小港的家族群聚，而另外一例為軍人，在北部室友確診後未被及時匡列，開車返回高雄才被匡列為居家隔離對象。

潘炤穎說明，案11255為30多歲男性軍人，營區在台北市，「在台北時就被通知他的室友案9899確診，但並沒有居家隔離通知書」。個案在6月1日從台北開車返回高雄，6月2日因擔心自己狀況去自費採檢，呈現陰性，隔天6月3日開始感受到不舒服，6月4日高雄市接到台北市政府通知有居家隔離者跑到高雄，因此開立隔離通知書並送至防疫旅館，個案於6月5日狀況加劇，安排採檢後確診，CT值19.2。

潘炤穎強調，與案11255同住的家人共5人，包含母親、妻子，及3名小孩，風險相當高，全部匡列。明知自己是高風險，為何還要回老家？據瞭解，案11255向疫調人員表示，是部隊長官叫他回高雄隔離。

是否會對案11255這樣的行為開罰？潘炤穎回應，高市開出的居家隔離通知書是在6月4日，可是該案營區是在台北市，兩邊通知落差3天。言下之意，是否開罰恐應由台北市政府決定。

(中時新聞網)