國內疫情嚴峻，第一線醫護人員忙翻，一名護理師在臉書分享自己在ICU加護病房的工作照，坦言現在是靠意志力在撐，自曝下班後只能躲在人群後大哭，她懇求大家保護好自己，千萬不要人流移動。從照片中可見，醫護人員累趴，穿著防護衣靠在桌上的模樣，還有摘下口罩後，臉上的泛紅印記，令眾人不捨，照片曝光後瞬間吸引近5千人按讚。

從照片中可見，醫護人員穿著防護衣靠在桌上的模樣，令眾人不捨。(圖截自臉書/林婷一下吧 icu護理師)

國內疫情嚴峻，第一線醫護人員忙翻，一名護理師在臉書分享自己在ICU加護病房的工作照，坦言現在是靠意志力在撐。(圖截自臉書/林婷一下吧 icu護理師)

對於外界關切醫療量能是否足夠，護理師林婷在臉書粉專《林婷一下吧icu護理師》表示，目前雖然沒有像剛開始這麼混亂，但之後真的不知道、也不敢想，因為人的體力是有限的，「現在都是靠意志力在撐下去」。

林婷指出，每天下班拖著疲累的身軀，她的解壓方式就是戴著耳機、聽著五月天的歌，走在離人群很遠的地方開始放聲大哭。她說他們不是戰士，只是平凡的人，只希望所有同事都健康平安，目標只有一個，就是竭盡所能保護身邊的人，這樣才能繼續陪伴她的家人及她愛的人 ，安心的回家 。

林婷強調，醫護人員們已經很努力、很努力在撐了，所以她也拜託大家，千萬不要人流移動，以免疫情再擴散，不然他們真的撐不下去了。貼文及照片曝光後，令眾人鼻酸，網友紛紛留言回應「雙北護理師真的是壓力爆表」、「很慶幸有妳們，辛苦醫護人員，辛苦妳了」、「感謝醫護努力站在前線，我們待在家裡支援」、「接下來端午節，又是硬戰」、「相信曙光很快來臨」、「真的很謝謝你們！無私奉獻站在第一線！謝謝你們」。

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(中時新聞網)