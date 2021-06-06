嘉義東石「永豐」煙火廠爆炸，消防人員迅速滅火。（民眾提供）

嘉義縣東石鄉合法爆竹工廠「永豐煙火」6日下午突然爆炸，嘉義縣消防局迅速出動11輛各式消防車趕到現場搶救，火勢很快撲滅，但有1名菲籍移工燒燙傷嚴重，有生命危險，在醫院急救中。

嘉義縣消防局今天下午2時20分許接獲民眾通報，從永豐煙火工廠傳出巨大的爆炸聲，隨即冒出濃煙，消防局火速調派東石、布袋、六腳、朴子、祥和等多個消防分隊趕往搶救。

東石分隊率先趕到現場，快速控制火勢，現場有1名受傷的菲籍移工，初步了解，火場是火藥的原料燃燒導致爆炸，其餘分隊在途中接獲通報免支援即返隊。

消防局表示，燃燒面積約20平方公尺，下午2時35分火勢熄滅，傷者是年約30歲的男性菲律賓籍移工，2度燒燙傷、意識尚清楚，由業者自行送往嘉義長庚醫院就醫。

長庚醫院表示，菲籍移工有全身性大面積3度燒燙傷，生命徵象不穩定，已插管治療，轉入加護病房持續救治中。

(中時 )