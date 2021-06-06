【LIVE直播】美跨黨派3位參議員訪台 總統蔡英文接見｜2021.06.06

美國跨黨派參議員訪問團今日快閃來台3小時，由外交部長吳釗燮接機，蔡英文總統在空軍松指部機場親自接見。前駐美代表沈呂巡表示，這對台美關係當然是件好事情，但美國參議員訪問團禮節「有點奇怪」，3小時實在太短了，連出機場都沒有，總統還到機場去，並非國際一般常見狀態。

沈呂巡表示，訪問團如今天是去別的國家如英國等地，會到一個國家，連機場都不進去，僅在門口逗留嗎？訪問團來台前到南韓，也沒停留這麼短的時間。對於美國將贈台灣75萬劑疫苗，台灣很感激，但以過去馬政府時期接見美國眾參議員來台的經驗而言，此次美國訪問團來台行程是有些倉促。

淡江戰研所副教授、陸委會前副主委黃介正則認為，此次美國參議員訪台行程可從不同角度解讀出各種意涵，以美國本身戰略利益而言，宣布捐贈台灣疫苗，是顯示出台美關係良好，「剛好台灣目前疫情趨於嚴重，選在這個時間點來宣布，能讓外界能感受到相當有誠意。」

黃介正表示，尤其訪問團是在清晨抵台，往前推算可得出訪問團是很早起床，專門趕飛台灣這一趟，訪問團中一位參議員達克沃斯行動不便，其顯示出善意與誠意值得肯定。但外界也別從錯誤角度解讀，美國宣布贈疫苗，並非刻意給民進黨加分，而是各國向來都是與執政當局往來，贈予台灣疫苗也是如此。

(中時 )