對於蔡英文總統說輪到你就去打，國民黨立委賴士葆質疑，足夠的疫苗在哪裡？迄今手上的疫苗連日本及美國送的加起來不到300萬劑，而上一期紓困預算購買疫苗的錢也都花出去了，不知為何都沒看到足夠量的疫苗進來？

賴士葆在臉書指出，今年二月蘇貞昌院長在立法院說六月份會進來2千萬劑疫苗，已經跳票。五月份蔡英文總統說七月份國產疫苗可以供國人施打，但中研院士說國產疫苗七月份難產，更惶論國產疫苗的有效防護力及能否取得國際認證的問題了。

賴士葆感嘆，台灣淪落到跟第三世界國家一樣的疫苗施打率，完全是人為的失誤所致，尤其是蔡政府做決策的時候讓意識形態所制約，以致於如今讓百姓深受其害。確診人數和死亡率居高不下(死亡率已達2.19%，高於世界平均的2%)國內外不少專家都說沒有足夠的疫苗施打覆蓋率疫情不會停，全民等待疫苗像熱鍋上的螞蟻。

他直言，中央政府對於地方政府、企業、宗教團體要協助採購疫苗捐給政府來搶救生命的事情一直千方百計搬出法規、法令來阻撓。

賴士葆不滿表示，人命關天的時候，老百姓的要求很卑微，只要給我們國際認證合格的疫苗，懇求蔡政府可否以蒼生為念，不要硬著心腸，到如今還緊抓著政黨的意識形態，無視於百姓被病毒屠殺，太鐵石心腸了。

(中時新聞網)