NAND Flash控制IC廠群聯（8299）6日指出，公司已經採用AB班分流上班，且當前公司員工居家辦公（WFH）比例已經達到85％以上，致力降低任何染疫的風險，公司將持續遵守中央疫情指揮中心的指示與建議，盼攜手共同平安度過此次的疫情。

群聯指出，包含AB班分流上班、隨時戴口罩、每日量體溫、發放餐盒回座位用餐、公司內外均採視訊會議、暫緩客戶實體拜訪、暫緩任何室內群聚場合、以及加強環境消毒等。

除了AB班分流上班以外，針對非使用研發設備或是特殊作業的職務內容，公司也讓員工彈性提出WFH申請，並放寬授權讓部門主管自行調配WFH的人員，降低室內群聚的機會，致力降低任何染疫的風險；目前WFH的比例已達85％以上，其餘必須使用研發設備儀器或是特殊作業內容而必須進公司的員工，也採AB班分流進公司，降低染疫風險。

群聯表示，目前群聯所有合作的加工廠商送貨至群聯時，均需先將貨物放置於群聯設置的戶外消毒靜置區（貨物先進行消毒，並靜置1小時以上），群聯員工透過防護衣配置（群聯員工與加工廠送貨司機不直接接觸）等方式，致力杜絕所有任何染疫的風險。公司將持續遵守中央疫情指揮中心的指示與建議，盼攜手共同平安度過此次的疫情。

(工商 )