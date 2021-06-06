針對民進黨指稱「遊覽車環島、赴總統府抗議是無視群聚感染」，國民黨今(6)日駁斥，遊覽車業者北上總統府表達訴求，是遊覽車業者因疫情衝擊導致經營困難、生計受到影響，因而響應「六六齊發聲」活動，向蔡政府提出「要疫苗」的主張，且遊覽車上僅司機自己並無乘客，何來群聚感染？

國民黨表示，請民進黨不要為了掩飾執政不力，誣指辛勤維繫生計的遊覽車業者，試圖以誤導視聽的資訊，轉移蔡政府採購不到充足疫苗的無能。日前美國《外交政策雜誌》直言不諱地批評台灣當局對防疫表現過度自信，《華爾街日報》也報導，台灣在疫苗接種方面嚴重落後其他亞洲已開發經濟體，部分原因是疫苗的採購緩慢。

綜合外媒報導，國民黨表示，這凸顯民進黨政府疏忽疫苗採購的重要性，導致台灣疫情惡化，是國際間普遍的共識與認知，民進黨不思檢討，反而指責遊覽車業者「要疫苗」的訴求，根本是本末倒置，毫無自省能力。

國民黨指出，民進黨政府沒有能力讓台灣疫情緩解，卻不讓基層民眾與業者發出他們的悲鳴與無助？民進黨還要繼續製造假消息嗎？繼續扭曲事實、誤導民眾嗎？難道民進黨不應該專心防疫減少死亡人數嗎？「防疫失控，死不認錯」，這就是民進黨！

(中時 )